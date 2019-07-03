47 регион: чем заняться в выходные

24 и 25 августа во Всеволожске состоится VI Этнокультурный фестиваль «Россия — созвучие культур», пройдет Всероссийская акция «Ночь кино», в Новой Ладоге состоится историко-краеведческий областной праздник «Алтарь Отечества», в Выборге — музыкально-познавательный экологический фестиваль «Кедр — 2019».

24 августа

10.00 — открытие выставки "Ремесла и промыслы Ямбургского края".

Материалы выставки расскажут о ремеслах и промыслах, бытовавших в Ямбургском уезде в конце XIX – начале XX в. Среди них – кузнечный, гончарный, бондарный, извозный и рыболовный промыслы.

На временной экспозиции будут представлены изделия из домотканого полотна: полотенца, скатерти, элементы одежды, а также вышитые, вязаные, кожаные и плетеные изделия.

Ленинградская область, город Кингисепп, историко-краеведческий музей.



11.00 — районные детские соревнования по футболу "Футбол на берегах седого Волхова".

Ленинградская область, город Волхов, пр. Волховский, д. 16, стадион "Металлург".



12.00 — фестиваль ЗОЖфест.

В программе: велопробег, соревнования по воркауту, мини-ориентированию, фестиваль настольных игр, экстрим вело-шоу.

Ленинградская область, город Тихвин, 5-й микрорайон, парк "Эрувиль Сен-Клер", фестивальная площадка.



12.00 — VI Этнокультурный фестиваль Ленинградской области "Россия — созвучие культур".

В фестивале примут участие делегации всех субъектов Северо-Западного Федерального округа. В программе: масштабное шествие национальных объединений, муниципальных районов и гостей праздника, национальные подворья, веселые игры, мастер-классы и национальная кухня, национальные песни и народные танцы.

Ленинградская область, город Всеволожск, Юбилейная площадь.



12.00 — сельскохозяйственная ярмарка в поселке Беседа.

Выставки-продажи от ремесленников, фермеров, предпринимателей, детская игровая зона, танцевальная площадка.

Ленинградская область, Волосовский район, поселок Беседа, площадь у торгового центра.



12.00 — празднование Дня города Высоцка.

Ленинградская область, Выборгский район, город Высоцк, городской стадион.



12.00 — фестиваль "NEW EMOTION".

Ленинградская область, город Луга, Заречный парк.



12.00 — историко-краеведческий областной праздник "Алтарь Отечества".

Исторический театрализованный праздник посвящен А. В. Суворову, Петру I и Дню города Новая Ладога. В программе праздника: "Успенская ярмарка", театрализованное шествие и встреча царственных особ Петра I и Екатерины I, историческая зарисовка в сквере у площади имени Кирова, посвященная А. В. Суворову, концертная программа и праздничный салют.

Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ладога, площадь Кирова.



13.00 — праздник деревни Гостилицы.

В программе: поздравление юбиляров, чествование жителей, концертная программа с участием солистов Санкт-Петербургского театра оперетты, развлекательные и игровые площадки.

Ленинградская область, деревня Гостилицы, площадка у стадиона.



14.00 — IV турнир воркаут.

Ленинградская область, Бокситогорск, ул. Павлова, д. 20, школа №1, спортивная площадка.



14.00 — музыкально-познавательный экологический фестиваль "Кедр — 2019".

Экологический квест и поход по экологическому маршруту, мастер-классы по плетению из лозы, по определению качества минеральной воды при помощи доступных средств, по составлению парфюмерных композиций.

Ленинградская область, Выборг, парк Монрепо.



16.00 — городской праздник "За неделю в первый класс".

Ленинградская область, город Кингисепп, пешеходная зона Октябрьского бульвара.





16.00 — чемпионат Ленинградской области по футболу.

Матч между командами "Фаворит" (Выборг) и "Спартак" (Луга).

Ленинградская область, Выборгский район, поселок Рощино, ул. Советская, д. 20, стадион "Рощино-Арена".



17.00 — музыкальный фестиваль "Киношлягеры Андрея Петрова" с участием Симфонического оркестра Ленинградской области.

Ленинградская область, город Тихвин, ул. Карла Маркса, д. 30, Дворец культуры имени Н.А. Римского-Корсакова.



18.00 — концерт в рамках XII музыкально-поэтического фестиваля "В сторону Выборга" "Голос Женщины. Современная женская поэзия Финляндии".

Ленинградская область, Выборг, пр. Суворова, д. 4, библиотека А. Аалто, лекционный зал.



20.00 — Всероссийская акция "Ночь кино".

В кинотеатрах, концертных залах и музеях покажут фильмы, которые были отобраны на всероссийском голосовании: "Балканский рубеж" Андрея Волгина, "Домовой" Евгения Бедарева и "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел" Ильи Куликова. Эти ленты можно будет увидеть в кинотеатрах по всей стране.

Ленинградская область, город Гатчина, кинотеатры "Победа" и "Скайсинема"; город Приозерск, киноконцертный зал; город Подпорожье кинотеатр "Вертикаль"; город Волхов, Дворец культуры; город Луга, киноцентр "Смена", город Кингисепп, культурно-досуговый комплекс; город Тосно, кинотеатр "Космонавт"; город Сосновый Бор, Дворец культуры "Строитель", поселок Мга, кинотеатр "Октябрь", город Отрадное Кировского района, кинозал "Фортуна".



25 августа

7.30 — открытые соревнования по спортивному туризму, посвященные Году здорового образа жизни в Ленинградской области.

Дисциплина "Дистанция на средствах передвижения (кони)".

Ленинградская область, Ломоносовский район, село Копорье, крепость.



09.00 — старт соревнований по триатлону "VyborgTri — 113".

Ленинградская область, Выборг, Замковый остров, 1, Выборгский замок.



12.00 — День шахтера в Сланцах.

В программе: митинг у памятника шахтерам, церемония возложения цветов, праздничная программа в парке культуры и отдыха, выступление артистов и творческих коллективов, чествование и награждение ветеранов-шахтеров.

Ленинградская область, город Сланцы, ул. Партизанская, 8, парк культуры и отдыха.



13.00 — танцевальный флешмоб "Движение — это жизнь!".

Ленинградская область, город Кингисепп, пешеходная зона Октябрьского бульвара, площадка возле памятника "Землякам, погибшим в локальных конфликтах".



15.00 — гала-концерт в рамках XII музыкально-поэтического фестиваля "В сторону Выборга".

Ленинградская область, Выборг, пр. Суворова, д. 4, библиотека А. Аалто, лекционный зал.



16.00 — первенство Ленинградской области по футболу среди команд ветеранов.

Ленинградская область, город Волхов, ул. Державина, д. 28А, стадион "Локомотив".



16.00 — "День добрых дел".

Мероприятие организованно Ресурсным добровольческим центром Киришского района.

Ленинградская область, город Кириши, Сквер поколений.



18.00 — литературно-музыкальная программа "Лето — 2019" литературно-творческого объединения "Автограф".

Ленинградская область, город Тихвин, пл. Свободы, д. 1, Дом культуры.