47 регион: чем заняться в выходные

24 августа
10.00 — открытие выставки "Ремесла и промыслы Ямбургского края".
Материалы выставки расскажут о ремеслах и промыслах, бытовавших в Ямбургском уезде в конце XIX – начале XX в. Среди них – кузнечный, гончарный, бондарный, извозный и рыболовный промыслы.
На временной экспозиции будут представлены изделия из домотканого полотна: полотенца, скатерти, элементы одежды, а также вышитые, вязаные, кожаные и плетеные изделия.
Ленинградская область, город Кингисепп, историко-краеведческий музей.
11.00 — районные детские соревнования по футболу "Футбол на берегах седого Волхова".
Ленинградская область, город Волхов, пр. Волховский, д. 16, стадион "Металлург".
12.00 — фестиваль ЗОЖфест.
В программе: велопробег, соревнования по воркауту, мини-ориентированию, фестиваль настольных игр, экстрим вело-шоу.
Ленинградская область, город Тихвин, 5-й микрорайон, парк "Эрувиль Сен-Клер", фестивальная площадка.
12.00 — VI Этнокультурный фестиваль Ленинградской области "Россия — созвучие культур".
В фестивале примут участие делегации всех субъектов Северо-Западного Федерального округа. В программе: масштабное шествие национальных объединений, муниципальных районов и гостей праздника, национальные подворья, веселые игры, мастер-классы и национальная кухня, национальные песни и народные танцы.
Ленинградская область, город Всеволожск, Юбилейная площадь.
12.00 — сельскохозяйственная ярмарка в поселке Беседа.
Выставки-продажи от ремесленников, фермеров, предпринимателей, детская игровая зона, танцевальная площадка.
Ленинградская область, Волосовский район, поселок Беседа, площадь у торгового центра.
12.00 — празднование Дня города Высоцка.
Ленинградская область, Выборгский район, город Высоцк, городской стадион.
12.00 — фестиваль "NEW EMOTION".
Ленинградская область, город Луга, Заречный парк.
12.00 — историко-краеведческий областной праздник "Алтарь Отечества".
Исторический театрализованный праздник посвящен А. В. Суворову, Петру I и Дню города Новая Ладога. В программе праздника: "Успенская ярмарка", театрализованное шествие и встреча царственных особ Петра I и Екатерины I, историческая зарисовка в сквере у площади имени Кирова, посвященная А. В. Суворову, концертная программа и праздничный салют.
Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ладога, площадь Кирова.
13.00 — праздник деревни Гостилицы.
В программе: поздравление юбиляров, чествование жителей, концертная программа с участием солистов Санкт-Петербургского театра оперетты, развлекательные и игровые площадки.
Ленинградская область, деревня Гостилицы, площадка у стадиона.
14.00 — IV турнир воркаут.
Ленинградская область, Бокситогорск, ул. Павлова, д. 20, школа №1, спортивная площадка.
14.00 — музыкально-познавательный экологический фестиваль "Кедр — 2019".
Экологический квест и поход по экологическому маршруту, мастер-классы по плетению из лозы, по определению качества минеральной воды при помощи доступных средств, по составлению парфюмерных композиций.
Ленинградская область, Выборг, парк Монрепо.
16.00 — городской праздник "За неделю в первый класс".
Ленинградская область, город Кингисепп, пешеходная зона Октябрьского бульвара.
16.00 — чемпионат Ленинградской области по футболу.
Матч между командами "Фаворит" (Выборг) и "Спартак" (Луга).
Ленинградская область, Выборгский район, поселок Рощино, ул. Советская, д. 20, стадион "Рощино-Арена".
17.00 — музыкальный фестиваль "Киношлягеры Андрея Петрова" с участием Симфонического оркестра Ленинградской области.
Ленинградская область, город Тихвин, ул. Карла Маркса, д. 30, Дворец культуры имени Н.А. Римского-Корсакова.
18.00 — концерт в рамках XII музыкально-поэтического фестиваля "В сторону Выборга" "Голос Женщины. Современная женская поэзия Финляндии".
Ленинградская область, Выборг, пр. Суворова, д. 4, библиотека А. Аалто, лекционный зал.
20.00 — Всероссийская акция "Ночь кино".
В кинотеатрах, концертных залах и музеях покажут фильмы, которые были отобраны на всероссийском голосовании: "Балканский рубеж" Андрея Волгина, "Домовой" Евгения Бедарева и "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел" Ильи Куликова. Эти ленты можно будет увидеть в кинотеатрах по всей стране.
Ленинградская область, город Гатчина, кинотеатры "Победа" и "Скайсинема"; город Приозерск, киноконцертный зал; город Подпорожье кинотеатр "Вертикаль"; город Волхов, Дворец культуры; город Луга, киноцентр "Смена", город Кингисепп, культурно-досуговый комплекс; город Тосно, кинотеатр "Космонавт"; город Сосновый Бор, Дворец культуры "Строитель", поселок Мга, кинотеатр "Октябрь", город Отрадное Кировского района, кинозал "Фортуна".
25 августа
7.30 — открытые соревнования по спортивному туризму, посвященные Году здорового образа жизни в Ленинградской области.
Дисциплина "Дистанция на средствах передвижения (кони)".
Ленинградская область, Ломоносовский район, село Копорье, крепость.
09.00 — старт соревнований по триатлону "VyborgTri — 113".
Ленинградская область, Выборг, Замковый остров, 1, Выборгский замок.
12.00 — День шахтера в Сланцах.
В программе: митинг у памятника шахтерам, церемония возложения цветов, праздничная программа в парке культуры и отдыха, выступление артистов и творческих коллективов, чествование и награждение ветеранов-шахтеров.
Ленинградская область, город Сланцы, ул. Партизанская, 8, парк культуры и отдыха.
13.00 — танцевальный флешмоб "Движение — это жизнь!".
Ленинградская область, город Кингисепп, пешеходная зона Октябрьского бульвара, площадка возле памятника "Землякам, погибшим в локальных конфликтах".
15.00 — гала-концерт в рамках XII музыкально-поэтического фестиваля "В сторону Выборга".
Ленинградская область, Выборг, пр. Суворова, д. 4, библиотека А. Аалто, лекционный зал.
16.00 — первенство Ленинградской области по футболу среди команд ветеранов.
Ленинградская область, город Волхов, ул. Державина, д. 28А, стадион "Локомотив".
16.00 — "День добрых дел".
Мероприятие организованно Ресурсным добровольческим центром Киришского района.
Ленинградская область, город Кириши, Сквер поколений.
18.00 — литературно-музыкальная программа "Лето — 2019" литературно-творческого объединения "Автограф".
Ленинградская область, город Тихвин, пл. Свободы, д. 1, Дом культуры.