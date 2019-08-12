42 лучших экипажа России вышли на старт ралли «Выборг»

Результаты гонщиков пошли в зачет сразу трех ралли: Кубка губернатора Ленобласти, XII этапа Кубка России по ралли и VI этапа LADA Rally Cup. Организаторы отметили, что выборгское ралли – одно из самых сложных в стране. До финиша не добралась четверть экипажей. Один зритель попал под колеса и отправлен в больницу.

Ралли в Выборге проводят с 2000 года. Как говорят организаторы гонок, за это время наработан маршрут, выбраны самые интересные для прохождения участки местных дорог. Хотя некоторые коррективы вносят каждый год, например, выбирают дороги, которые на данный момент в лучшем состоянии.

Ольга Сивачева, директор Федерации автомобильного спорта Ленобласти Ралли "Выборг" - это одно из самых сложных ралли в стране. Дороги узкие, трехмерные и с большим количеством поворотов. Цена ошибки очень высока. Поэтому сюда приезжает не так много народу. Здесь только те, кто может справиться с этой трассой. Но гонка очень интересная.

Общая протяжённость трассы ралли "Выборг" 178,7 километров. Суммарная длина шести скоростных участков - 80,5 км. Немного меньше дистанция на Кубке губернатора: 160 км и 5 скоростных участков. Кстати, одновременно соревнования двух уровней проводят для того, чтобы дать возможность начинающим спортсменам приобщиться к автоспорту, наработать навыки, поскольку в Кубке России, могут участвовать спортсмены не ниже 1 разряда. Например, выборжец Евгений Юферев, который ездил в региональных соревнованиях, а теперь участвует в Кубке России. Кстати, еще один выборгский экипаж – перворазрядники Алексей и Анна Почегайло, заняли 16 строчку в итоговой квалификации ралли.

Самый "молодой" из зачетов выборгского ралли - LADA Rally Cup. Он проходит 4-й год. Это многоэтапное соревнование, в котором принимает участие только автомобили Лада "Гранта" специальной подготовки. По итогам победитель получает автомобиль.

Ольга Сивачева, директор Федерации автомобильного спорта Ленобласти LADA Rally Cup в этом году очень интересен. Соревнования движутся к концу, осталось всего две гонки. А главный претендент на первое место до сих пор не определился: на данный момент в лидерах сразу 7 экипажей.

Виталий Лях, участник ралли "Выборг Лада "Гранта" у АвтоВАЗа получилась крайне удачной. Рулится отлично, прогнозируемая в вождении, едет хорошо. Посмотрите итоговые таблицы: в прошлом году "Гранты" и в абсолюте ехали, и на подиуме были. Стандартный "Форд", например, стоить будет существенно дороже, а ехать так же. Свою машину 2006 года купили за 60 тысяч рублей. Старенькая, страшненькая. Мы ее сами построили, катаемся в свое удовольствие. За 2 года – ни одного технического схода. Чем хорош LADA Cup? Бюджеты у всех команд небольшие, а здесь в авто все должно быть серийное, взаимозаменяемое. То, что есть в любом магазине и фактически за копейки. Начинался Кубок с 6-7 машин, а сейчас на стоянке места не хватает. Думаю, в России это скоро будет самый популярный класс.

Отдельно "досталось" выборгским дорогам. Их всегда ругали за плохое качество, но теперь, говорят пилоты, "дороги изумительные". По крайней мере, лучше, чем скоростные участки в Карелии. Конечно, не все ровно. "Но чтобы на такую гонку ни одной ямки не было – перебор", - смеются гонщики.

Ольга Сивачева, директор Федерации автомобильного спорта Ленобласти На протяжении многих лет мы сотрудничаем с администрацией Выборгского района. Без нее бы ничего вообще не было. Наш постоянный партнер – спортивный клуб "Фаворит". Огромное спасибо Александру Петрову, который поддерживает нас во всем. Особенно в этом году: нам помогли решить сложную ситуацию с размещением гонщиков из Туркменистана.

Конечно, особое внимание было уделено безопасности зрителей. Для них даже организовали фан-зону в месте наиболее эффектного прохождения машин. И всех снабжали памятками с правилами безопасного поведения вдоль трасс. Тем не менее, в этом году один из зрителей пострадал, появившись на трассе СУ-3 "Малиновка" в момент перекрытия участка. В результате зритель попал под колеса и доставлен в больницу, а машина вылетела с трассы и врезалась в дерево. Экипаж не пострадал.

Всего по разным техническим причинам не смогли финишировать 11 автомобилей.