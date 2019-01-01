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Сегодня, 14:43

37 медалей завоевала областная сборная на Балтийских играх в Швеции

Сборная Ленинградской области выиграла на Балтийских играх в Швеции 14 золотых, шесть серебряных и 17 бронзовых медалей. Самым победным для областных спортсменов стало дзюдо. В этом виде спорта они завоевали 14 медалей, 8 из которых золотые. Высшие награды юные атлеты также завоевали в легкой атлетике, стрельбе из лука, настольном теннисе и спортивном ориентировании. В плавании — два серебра и две бронзы.
В составе сборной Ленинградской области на Балтийских играх выступали  45 спортсменов из Выборгского, Волховского, Тосненского, Гатчинского,  Лужского, Бокситогорского, Всеволожского, Приозерского районов и из города Сосновый Бор.

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