37 медалей завоевала областная сборная на Балтийских играх в Швеции

Сборная Ленинградской области выиграла на Балтийских играх в Швеции 14 золотых, шесть серебряных и 17 бронзовых медалей. Самым победным для областных спортсменов стало дзюдо. В этом виде спорта они завоевали 14 медалей, 8 из которых золотые. Высшие награды юные атлеты также завоевали в легкой атлетике, стрельбе из лука, настольном теннисе и спортивном ориентировании. В плавании — два серебра и две бронзы.

В составе сборной Ленинградской области на Балтийских играх выступали 45 спортсменов из Выборгского, Волховского, Тосненского, Гатчинского, Лужского, Бокситогорского, Всеволожского, Приозерского районов и из города Сосновый Бор.