28 июля в Выборге отметят День ВМФ



В 10:30 пройдет церемония возложения цветов к памятникам Петру I и генерал-адмиралу графу Фёдору Матвеевичу Апраксину на Петровской площади.

В 12.00 на Рыночной площади начнется торжественная церемония открытия праздника, продолжит которую концертно-развлекательная программа

"Отдать якорь" с участием ВИА "Полосатый рейс" (г. Санкт-Петербург).

В 13.00 на набережной 40-летия ВЛКСМ зрителей ждет выступление детских творческих коллективов. В это же время неподалеку начнет работу полевая кухня.

Кроме того, как сообщили нам в администрации Выборгского района, 27 и 28 июля на набережной 40-летия ВЛКСМ с 10 до 18 часов будет проходить гастрономический фестиваль "Выборгский пикник".На лодочной станции ежедневно с 10 до 22 часов вы можете взять напрокат лодку или водный велосипед.