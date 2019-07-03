20-летняя жительница Перово приговорена к 5 годам колонии по "наркотической" статье

Жительница Выборгского района приговорена к 5 годам лишения свободы. Суд признал ее виновной в склонении несовершеннолетней к употреблению наркотиков.



В судебном заседании установлено, что 20-летняя жительница Перово предложила младшей подруге попробовать наркотическое средство. Та согласилась, и подсудимая передала ей приспособленный для курения наркотического средства самодельный аппарат, который несовершеннолетняя и использовала по прямому назначению.

Суд приговорил обвиняемую к 5 годам лишения свободы. С учетом наличия на иждивении у нее двух малолетних детей суд отсрочил реальное отбывание наказания до достижения младшей дочерью, 2018 года рождения, 14-летнего возраста.



Решение суда вступило в законную силу.