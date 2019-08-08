20 футбольных команд выясняли, какой округ Выборга спортивнее

Любительские команды Выборга сразились за переходящий кубок в турнире по дворовому футболу. Команды составили по городским округам. И теперь спортивные состязания между округами станут регулярными.

Участники турнира – обычные ребята "со двора". Играли по правилам дворового футбола, и команды собирали "по территориальной принадлежности". Каждой сборной "Фаворит" подарил футболки разных цветов с номерами округов.

Паралимпийский чемпион по футболу Алексей Тумаков, который пришел посмотреть на турнир, сказал, что даже завидует игрокам на поле.

Алексей Тумаков Прекрасная идея, создать такой любительский турнир. К сожалению, не смог сам принять в нем участие. Но завидую спортсменам, что у них есть такая уникальная возможность. Я тоже когда-то гонял мяч во дворе.

И, хотя на поле вышли любительские команды, игра выдалась напряженная и достаточно жесткая.

Виктор Гришкин, капитан команды округа №16 До полуфинала мы дошли с трудом. Я, как капитан команды, как вратарь, следил за игрой. И пришлось даже подгонять ребят. В игре за 3-4 место мы "порвали" соперника 4:1. Эмоции великолепные получили.

На втором месте турнира – команда округа №14. А победу одержала команда округа №5. Ее возглавил самый молодой капитан турнира.

Никита Орлов, капитан команды округа №5 Все команды друг друга знали и играли для себя. Мы просто оказались сильнее. Команда каждый день тренируется. Хочу сказать спасибо папе. Это он начинал со мной заниматься и отвел к тренеру, которому я тоже благодарен. Оба они играли со мной в команде.