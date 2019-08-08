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Сегодня, 16:04

20 футбольных команд выясняли, какой округ Выборга спортивнее

Любительские команды Выборга сразились за переходящий кубок в турнире по дворовому футболу. Команды составили по городским округам. И теперь спортивные состязания между округами станут регулярными.

Участники турнира – обычные ребята "со двора". Играли по правилам дворового футбола, и команды собирали "по территориальной принадлежности". Каждой сборной "Фаворит" подарил футболки разных цветов с номерами округов.

Турнир по футболу среди команд округов Выборга

Паралимпийский чемпион по футболу Алексей Тумаков, который пришел посмотреть на турнир, сказал, что даже завидует игрокам на поле.

Алексей Тумаков

Прекрасная идея, создать такой любительский турнир. К сожалению, не смог сам принять в нем участие. Но завидую спортсменам, что у них есть такая уникальная возможность. Я тоже когда-то гонял мяч во дворе.  

И, хотя на поле вышли любительские команды, игра выдалась напряженная и достаточно жесткая.

Виктор Гришкин, капитан команды округа №16

До полуфинала мы дошли с трудом. Я, как капитан команды, как вратарь, следил за игрой. И пришлось даже подгонять ребят. В игре за 3-4 место мы "порвали" соперника 4:1. Эмоции великолепные получили.

На втором месте турнира – команда округа №14. А победу одержала команда округа №5. Ее возглавил самый молодой капитан турнира.

Никита Орлов, капитан команды округа №5

Все команды друг друга знали и играли для себя. Мы просто оказались сильнее. Команда каждый день тренируется. Хочу сказать спасибо папе. Это он начинал со мной заниматься и отвел к тренеру, которому я тоже благодарен. Оба они играли со мной в команде.

Турнир по футболу среди команд округов Выборга

Виктор Гришкин, капитан команды округа №16

Совместно с общественным объединением "Фаворит Выборг" и кинофестивалем  мы решили провести турнир по футболу среди 20 округов. Думаю, это рождение новой традиции. А переходящий кубок будет передаваться победителю каждого соревнования. Это будет не только футбол. Это будут разные виды спорта.

Метки дворовой футболлюбительский футболфаворит выборг
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