1 июня в эфире - "Выборгская сторона"

1 июня на телеканале ТНТ выходит очередной выпуск программы "Выборгская сторона"!

Наш проект - для путешественников, первооткрывателей и, конечно, для тех, кто родился и живёт на выборгской земле. Второй выпуск мы посвятили Высоцку - его истории, современности и, конечно, живущим в нём людям.

Смотрите нас в субботу, 1 июня, на ТНТ в 19 часов.