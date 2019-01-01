1 июня в Выборгском районе начинается реализация "мусорной" реформы

С 1 июня Выборгский район Ленинградской области начинает реализацию реформы системы обращения с отходами.

Единый оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами заключил необходимые контракты со всеми девятью ключевыми перевозчиками. Все мусоровозы оснащены обязательными датчиками спутниковой системы ГЛОНАСС и подключены к автоматизированной системе "Учет и контроль отходов", которая содержит данные о движении транспортных средств, а также об объеме собранного и принятого на полигоны мусора.

В районе действует два современных полигона ТКО, оснащенных системой весового контроля, внедряется система обработки отходов. Данные о поступающих на эти полигоны отходах также передаются в онлайн-систему "Учет и контроль отходов".



В соответствии с графиком, представленным управлением по обращению с отходами, 1 апреля мусорная реформа началась в Приозерском районе, с 1 июля к ней подключится Лужский район. Остальные муниципальные образования региона перейдут на новые правила обращения с ТКО к 1 ноября.

Для справки: согласно положениям реформы, оплата транспортным компаниям за доставку мусора будет перечисляться только после сдачи мусора на полигон и фиксации процесса в электронной системе, что сделает невыгодным вывоз мусора на несанкционированные свалки.Реформа предполагает приоритет переработки мусора над захоронением, раздельный сбор отходов и их дополнительную сортировку на полигонах для дальнейшей переработки и повторного использования. За услуги по выполнению комплекса мероприятия по обращению с отходами в Ленинградской области установлен единый региональный тариф. При этом жители области сохранят все имеющиеся льготы по оплате коммунальных услуг. В переходный период также будет разработана методика льгот по платежам за обращение с отходами.

Источник: пресс-служба правительства Ленинградской области