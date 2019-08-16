19-летней выборжанке грозит 10 лет лишения свободы 

На днях оперуполномоченные уголовного розыска задержали девушку, подозреваемую в продаже спайса. Ее доставили в дежурную часть УМВД по Выборгскому району. В ходе личного досмотра обнаружили и изъяли вещество темно-коричневого цвета...

