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Сегодня, 11:55

19-летней выборжанке грозит 10 лет лишения свободы 

На днях оперуполномоченные уголовного розыска задержали девушку, подозреваемую в продаже спайса. Ее доставили в дежурную часть УМВД по Выборгскому району. В ходе личного досмотра обнаружили и изъяли вещество темно-коричневого цвета... 
 

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