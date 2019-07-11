13 июля в эфире - новый выпуск программы "Спортивный интерес"

В субботу, 13 июля, в нашем эфире - очередной выпуск программы "Спортивный интерес"! Вы узнаете, как выборгская детвора проводит время в летних лагерях, какие водоемы покоряют местные сёрферы и какой сюрприз ждёт Настю в финале нашего проекта.

Не пропустите "Спортивный интерес" в субботу в 10:45 на телеканале Матч ТВ и в 19:00 на ТНТ!

Внимание: время выхода программы на Матч ТВ может измениться! Заходите в нашу группу, получайте актуальную информацию!