1300 лосей и 369 медведей разрешено добыть областным охотникам

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о ежегодном утверждении лимитов и квот добычи лося, бурого медведя, барсука и рыси.

В предстоящий охотничий сезон на территории региона разрешено добыть 369 особей бурого медведя из 3 000, обитающих в лесах области. Согласно действующему законодательству, общее количество животных этого вида, на которых можно охотиться, составляет 3 - 15% от их общей численности в охотхозяйстве. При этом лимит, выделяемый Ленинградской областью охотникам, обычно используется наполовину.

В сезон охоты 2019- 2020 годов разрешено также добыть 1 300 особей лося (общая численность животных — 19-20 тысяч особей), 143 особи барсука (общая численность 3 100 особей), 12 особей рыси (около 300 особей).



Лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов сформированы в соответствии с нормами, утвержденными Министерством природных ресурсов и экологии РФ.