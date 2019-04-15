Правительство перевело выплаты детских пособий на карты "Мир"

15.04.2019 16:46

Выплаты детских пособий (по беременностям и родам, при рождении ребенка, по уходу за ребенком и др.), а также пособий по безработице будут производиться только на карты платежной системы "Мир". Соответствующее постановление правительства, подписанное 11 апреля, вступает в силу с 1 мая, пишет "Российская газета". Таким образом, при оформлении социальных пособий с 1 мая граждане будут получать только карты "Мир". Тем, кто ранее получал или продолжает получать пособия на карты международных платежных систем (Visa и MasterCard), банки должны выдать карты "Мир" по мере истечения срока действия старых карт, но не позднее 1 июля 2020 года.