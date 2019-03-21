Выборгский хлебокомбинат продаётся за 27 млн рублей
Выборгский хлебокомбинат выставлен на продажу. Стоимость - 27 млн рублей, сообщает "Деловой Петербург". По мнению экспертов, продать хлебокомбинат будет сложно: состояние шестиэтажного здания площадью 4,9 тыс. кв. метров оставляет желать лучшего.
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