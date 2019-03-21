Выборгский хлебокомбинат продаётся за 27 млн рублей

21.03.2019 17:59

Выборгский хлебокомбинат выставлен на продажу. Стоимость - 27 млн рублей, сообщает "Деловой Петербург". По мнению экспертов, продать хлебокомбинат будет сложно: состояние шестиэтажного здания площадью 4,9 тыс. кв. метров оставляет желать лучшего.