► Александр Дрозденко: "Выборгский район обречён на развитие"

12.03.2019 18:31

Выборгский район обречён на развитие – такую точку зрения высказал губернатор Александр Дрозденко, подводя итоги собрания, посвящённого социально-экономическому развитию муниципального образования за 2018 год. Руководство Ленинградской области и Выборгского района рассчитывает на существенное увеличение доходной части районного бюджета, ведь будут построены два завода по сжижению газа. В Приморске создадут свободную портовую зону, которая свяжет Россию со странами Европы и Азии. Будет расширен Порт Высоцк и реализованы многие другие проекты. Приток инвестиций позволит обеспечить ещё больше социальных благ жителям Выборгского района...