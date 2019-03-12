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► Александр Дрозденко: "Выборгский район обречён на развитие"

12.03.2019 18:31

GUBERNATOR 12.03Выборгский район обречён на развитие – такую точку зрения высказал губернатор Александр Дрозденко, подводя итоги собрания, посвящённого социально-экономическому развитию муниципального образования за 2018 год. Руководство Ленинградской области и Выборгского района рассчитывает на существенное увеличение доходной части районного бюджета, ведь будут построены два завода по сжижению газа. В Приморске создадут свободную портовую зону, которая свяжет Россию со странами Европы и Азии. Будет расширен Порт Высоцк и реализованы многие другие проекты. Приток инвестиций позволит обеспечить ещё больше социальных благ жителям Выборгского района...

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