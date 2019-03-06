10 миллионов бюджетных рублей должны поддержать областных цветоводов

06.03.2019 10:12

В 2019 году на выращивание роз в Ленинградской области из регионалного бюджета будет направлено около 10 млн рублей в качестве субсидий.

Цветоводством в 47 регионе занимаются пять крупных тепличных хозяйств, которые отправляют растения в более чем десять субъектов федерации.

Специально к 8 марта выращено около 2 млн роз и тюльпанов, уже поступивших в торговые сети Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Всего в 2018 году тепличные хозяйства Ленинградской области вырастили более 30 млн штук роз, около 5 млн тюльпанов и весенних луковичных цветов.