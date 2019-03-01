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В России вновь работают программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»

01.03.2019 14:45

Auto KeysС 1 марта 2019 года в России возобновляется реализация социальных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Об этом собщает Газета.ру.
Механизм реализации по сравнению с 2018 годом не изменится.
Субсидируемая государством скидка на уплату первоначального взноса по автокредиту предоставляется банком заемщику, являющемуся гражданином РФ, в размере 10 % от стоимости приобретаемого автомобиля либо 25 % от стоимости автомобиля, приобретаемого на территории Дальневосточного Федерального округа, при соблюдении следующих условий:
- автомобиль произведен в 2019 году;
- стоимость автомобиля не превышает 1 млн рублей;
- полная масса приобретаемого автомобиля не превышает 3,5 тонны;
- наличие у заемщика водительского удостоверения;
- наличие двух или более несовершеннолетних детей (проверяется банком по паспорту или свидетельствам о рождении детей), либо приобретение автомобиля впервые (проверяется банком, в том числе через бюро кредитных историй);
- обязательство заемщика не заключать в 2019 году иных кредитных договоров на приобретение автомобиля (для исключения повторного пользования скидкой).

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