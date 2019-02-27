45 млн рублей получили областные фермеры в качестве поддержки от государства

27.02.2019 09:57

Десять начинающих фермеров и две семейные животноводческие фермы Ленинградской области получат гранты. Пять хозяйств будут заниматься разведением молочного крупного рогатого скота, производить молоко и молочные продукты, по два — разведением мясного скота и птицы, по одному — молочным козоводством, выращиванием осетров и картофеля.

Первый этап отбора распределил 45 млн рублей.

Всего на 2019 год на гранты фермерам из федерального и областного бюджетов запланировано 102,6 млн рублей.