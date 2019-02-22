► Для автомобилей на газу вдвое снижен транспортный налог
47 регион стал первым в России, где на 50% снизили ставку транспортного налога для машин и автобусов, работающих на природном газе.
Законопроект, инициатором которого выступил губернатор Александр Дрозденко, был принят в конце прошлого года. За льготой нужно обратиться в налоговые органы. Ею могут воспользоваться как частные лица, имеющие такие автомобили, так и компании, эксплуатирующие экологичный транспорт.
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