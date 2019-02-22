► Для автомобилей на газу вдвое снижен транспортный налог

22.02.2019 16:09

47 регион стал первым в России, где на 50% снизили ставку транспортного налога для машин и автобусов, работающих на природном газе.

Законопроект, инициатором которого выступил губернатор Александр Дрозденко, был принят в конце прошлого года. За льготой нужно обратиться в налоговые органы. Ею могут воспользоваться как частные лица, имеющие такие автомобили, так и компании, эксплуатирующие экологичный транспорт.