97 млн рублей получит Выборгский район на формирование комфортной городской среды

15.02.2019 14:33

Один миллиард 140 тысяч рублей будет направлено в этом году на реализацию программы "Формирование комфортной городской среды" в 47 регионе. Деньги получат 83 муниципальных образования. Выборгскому району выделят 97 миллионов рублей.

Проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в Ленобласти с 2017 года. В основе преобразований — предложения инициативных граждан. Для благоустройства общественной территории гражданам необходимо подать в администрацию поселения заявку на участие в отборе и в дальнейшем согласовать предполагаемые виды работ. Отбор территорий проводится ежегодно в рамках общественных обсуждений и голосования.

Минимальный (обязательный) перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает: ремонт дворовых проездов, устройство освещения, установку скамеек и урн. Дополнительно могут быть проведены работы по озеленению, установке ограждений,

малых архитектурных форм и городской мебели; оборудованию парковок и поверхностной дренажной системы внутридворовых проездов; обустройству площадок для отдыха; установке детских и спортивных площадок, площадок для выгула собак.