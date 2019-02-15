8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

97 млн рублей получит Выборгский район на формирование комфортной городской среды

15.02.2019 14:33

Comfort SredaОдин миллиард 140 тысяч рублей будет направлено в этом году на реализацию программы "Формирование комфортной городской среды" в 47 регионе. Деньги получат 83 муниципальных образования. Выборгскому району выделят 97 миллионов рублей.

Проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в Ленобласти с 2017 года. В основе преобразований — предложения инициативных граждан. Для благоустройства общественной территории гражданам необходимо подать в администрацию поселения заявку на участие в отборе и в дальнейшем согласовать предполагаемые виды работ. Отбор территорий проводится ежегодно в рамках общественных обсуждений и голосования.

Минимальный (обязательный) перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает: ремонт дворовых проездов, устройство освещения, установку скамеек и урн. Дополнительно могут быть проведены работы по озеленению, установке ограждений,

малых архитектурных форм и городской мебели; оборудованию парковок и поверхностной дренажной системы внутридворовых проездов; обустройству площадок для отдыха; установке детских и спортивных площадок, площадок для выгула собак.

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Февраля 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

Advertising

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
Google Analytics
Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
Политика обработки персональных данных
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2019
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»