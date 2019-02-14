Alibaba будет продавать товары, произведенные в Ленинградской области

14.02.2019 12:11

Продукция предприятий Ленинградской области будет представлена на международной торговой онлайн-площадке alibaba.com.

Соглашение о сотрудничестве в рамках Российского инвестиционного форума подписали генеральный директор АНО «Центр развития промышленности Ленобласти» Андрей Пивинский и генеральный директор ООО «ПА Логистикс» Борис Нейман.

«Подписанное сегодня соглашение – один из механизмов поддержки экспортно-ориентированных предприятий региона. Мы планируем активно развивать возможности электронной торговли и рассчитываем на успешные сделки для наших производителей», – прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.