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Alibaba будет продавать товары, произведенные в Ленинградской области

14.02.2019 12:11

Flag LO800x600Продукция предприятий Ленинградской области будет представлена на международной торговой онлайн-площадке alibaba.com.

Соглашение о сотрудничестве в рамках Российского инвестиционного форума подписали генеральный директор АНО «Центр развития промышленности Ленобласти» Андрей Пивинский и генеральный директор ООО «ПА Логистикс» Борис Нейман.

«Подписанное сегодня соглашение – один из механизмов поддержки экспортно-ориентированных предприятий региона. Мы планируем активно развивать возможности электронной торговли и рассчитываем на успешные сделки для наших производителей», – прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

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