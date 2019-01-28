С 1 февраля подорожают проездные билеты на электричку

28.01.2019 10:18

АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» информирует, что в связи с изменением в 2019 году тарифов для проезда пассажиров в поездах пригородного сообщения по территории Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей, а также Республики Карелия с 1 февраля 2019 года изменяется стоимость абонементных проездных документов, действительных для проезда по территории указанных субъектов Российской Федерации.

С информацией о стоимости абонементных проездных документах можно ознакомиться на станциях и вокзалах, а также на интернет-сайте СЗППК.