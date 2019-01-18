В Ленобласти намерены качественно улучшить коровье поголовье

18.01.2019 17:19

Ленинградская область готовит субсидии для крестьянских и личных подсобных хозяйств.

Эти выплаты направлены на обеспечение малых форм хозяйствования племенным поголовьем. Фермеры смогут приобретать генетический материал лучших мировых производителей, дающий высокопродуктивное молочное поголовье.

«Ленинградская область — лидер по молочной продуктивности коров в крупных сельхозпредприятиях, но у нас есть ещё 7% молока, которое производят фермерские и личные подсобные хозяйства, и 23% неплеменного поголовья. Для улучшения молочной продуктивности мы решили принять региональную программу, чтобы в хозяйствах стало больше высокопродуктивных коров, дающих около 10 тысячи тонн молока в год», — пояснил заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Согласно новой программе, из регионального бюджета выделяются средства, покрывающие стоимость биоматериала и процедуры осеменения скота, в результате чего высокотехнологичная услуга обойдется хозяину в сумму около 1000 рублей. При этом решение о процедуре и ее проведении будут принимать на основании обследования и УЗИ-диагностики врачи передвижной лаборатории управления ветеринарии. Это позволит увеличить объем производства молока в регионе, повысить общую молочную продуктивность стада, долю высокопродуктивного товарного поголовья и сохранить здоровье животных в предприятиях всех форм собственности.

Источник: пресс-служба правительства Ленинградской области