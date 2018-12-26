"Выборгтеплоэнерго" выполнило обязательства перед «Газпромом»

26.12.2018 10:32

Более полугода АО «Выборгтеплоэнерго» вело работу по погашению задолженности перед ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».

Последний график ее погашения в размере 231 млн рублей был составлен руководством Выборгского района и «Выборгтеплоэнерго» в ноябре. По состоянию на 25 декабря 2018 года все гарантии исполнены, просроченная задолженность выплачена в полном объеме.

Вместе с тем некоторые потребители услуг АО «Выборгтеплоэнерго» продолжают наращивать задолженности. Со списком ТСЖ, имеющих долги, можно ознакомиться на сайте предприятия. После новогодних праздников сотрудники АО «Выборгтеплоэнерго» возобновят проведение плановых рейдов по выявлению бездоговорного и безучетного потребления теплоэнергии в населенных пунктах Выборгского района Ленобласти.

Прием документов на заключение договоров, а также консультации по вопросам их заключения или погашения образовавшейся задолженности осуществляются ежедневно с 8:30 до 17:00 (обед с 12:00 до 13:00) по адресу: г. Выборг, ул. Сухова, 2, каб.17ц. Тел. 8 (81378) 5-40-16.