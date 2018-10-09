«Леноблводоканал» уведомил жителей о старте программы по борьбе с неплательщиками
ГУП «Леноблводоканал» на оборотной стороне сентябрьских квитанций на оплату коммунальных услуг уведомил жителей Ленинградской области о старте программы по борьбе с неплательщиками.
Уведомление носит информационный характер. Его цель - обратить внимание жителей на необходимость своевременной оплаты задолженности перед «Леноблводоканалом», а также обозначить старт программы по борьбе с неплательщиками.
Уведомление о приостановлении услуг касается, в первую очередь, потребителей, имеющих задолженность за потребленные услуги холодного водоснабжения и водоотведения. Тем, кто своевременно и в полном объеме вносит оплату за коммунальные услуги, волноваться не стоит.
В середине октября будут разосланы адресные квитанции должникам, с информацией о сумме долга и об ограничении услуг водоотведения.
Проверить наличие задолженности можно на сайте ГУП «Леноблводоканал» во вкладке «Информация должникам», или по телефонам абонентских отделов районных производственный управлений:
Бокситогорский район: 8 (81366) 40711
Волховский район: 8 (81363) 79303
Выборгский район: 8 (81378) 23698
Лодейнопольский район: 8 (81364) 25350
Подпорожский район: 8 (81365) 23622
Сланцевский район: 8 (81374) 32457
Тихвинский район: 8 (81374) 32457
Пресс-служба ГУП «Леноблводоканал»
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