«Леноблводоканал» уведомил жителей о старте программы по борьбе с неплательщиками

09.10.2018 15:39

ГУП «Леноблводоканал» на оборотной стороне сентябрьских квитанций на оплату коммунальных услуг уведомил жителей Ленинградской области о старте программы по борьбе с неплательщиками.

Уведомление носит информационный характер. Его цель - обратить внимание жителей на необходимость своевременной оплаты задолженности перед «Леноблводоканалом», а также обозначить старт программы по борьбе с неплательщиками.

Уведомление о приостановлении услуг касается, в первую очередь, потребителей, имеющих задолженность за потребленные услуги холодного водоснабжения и водоотведения. Тем, кто своевременно и в полном объеме вносит оплату за коммунальные услуги, волноваться не стоит.

В середине октября будут разосланы адресные квитанции должникам, с информацией о сумме долга и об ограничении услуг водоотведения.

Проверить наличие задолженности можно на сайте ГУП «Леноблводоканал» во вкладке «Информация должникам», или по телефонам абонентских отделов районных производственный управлений:

Бокситогорский район: 8 (81366) 40711

Волховский район: 8 (81363) 79303

Выборгский район: 8 (81378) 23698

Лодейнопольский район: 8 (81364) 25350

Подпорожский район: 8 (81365) 23622

Сланцевский район: 8 (81374) 32457

Тихвинский район: 8 (81374) 32457

Пресс-служба ГУП «Леноблводоканал»