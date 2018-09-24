► Земельный налог: комментарий специалиста ИФНС

24.09.2018 10:37

Пенсионеры, ветераны, инвалиды и некоторые другие категории граждан имеют право на вычет при расчете земельного налога. Разъяснения дают в ИФНС по Выборгскому району. Размер налога для таких собственников уменьшается на величину кадастровой стоимости шести соток. Если льготник владеет двумя и более участками, вычет ему предоставят только на один из них. Налоговые уведомления за 2017 год уже разосланы. В документе отражены все величины – налоговая база, ставка налога, количество месяцев владения. Стоит обратить внимание – налоговый вычет отражен в разделе «не облагаемая налогом сумма», а не в разделе «налоговая льгота»...