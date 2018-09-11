«Управляющую компанию по ЖКХ» реорганизуют, полномочия по обслуживанию домов передают «Выборгтеплоэнерго»
В связи с реорганизацией ОАО «Управляющая компания по ЖКХ» администрация Выборгского района уведомляет жителей о том, что полномочия по обслуживанию домов передаются АО «Выборгтеплоэнерго».
Предоставление коммунальных услуг, работа дворников, аварийно-диспетчерской службы не будут приостановлены. Эксплуатационные участки также будут работать. Телефоны эксплуатационных служб остаются прежними. При этом нет необходимости проводить собрания собственников многоквартирных домов.
Помимо управления домами, АО «Выборгтеплоэнерго» исполняла и будет исполнять функцию организации теплоснабжения на территории Выборга и Выборгского района.
Круглосуточная диспетчерская служба
Адрес: 188800, Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Советская д.1,
тел.: 8 (81378) 3-29-00
Эксплуатационные участки:
№1 (ул.Приморская, д. 1) 8 (81378) 2-92-59; 2-91-10
№2 (п.Перово) 8 (81378) 6-33-02
№3 (г.Каменногорск) 8 (81378) 4-87-46, 4-84-53
№4 (г.Приморск) 8 (81378) 7-53-51, 7-53-40
№6 (п.Поляны) 8 (81378) 6-24-48, 6-20-03
№7 (п.Первомайское, п.Рощино) 8 (81378) 6-48-78, т/ф. 6-61-20 – п.Рощино, 8 (81378) 6-86-74 – п.Первомайское
№8 (п.Советский) 8 (81378) 7-43-93
№9 (п.Селезнево) 8 (81378) 7-00-22, 7-06-30
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