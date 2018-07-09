В пос. Барышево фермер будет выращивать 25-килограммовых индюков

09.07.2018 09:34

Около 40 тонн мяса индейки в год планирует производить фермер Игорь Чайковский. Сегодня в поселке Барышево Выборгского района открыли новый двор, рассчитанный на 1 200 голов птицы. Еще один аналогичный в стадии достройки. Заселять птицу фермер планирует в конце июля. В течение пяти месяцев индюки и индюшки будут расти. Товарный вес самочек должен достичь 15 кг, самцов - 25 кг. В планах построить на территории фермы убойный цех. Как рассказал нашему корреспонденту Игорь Чайковский, спрос на мясо индейки отличный: оно считается диетическим и подходит для аллергиков. Реализовать проект удалось с помощью государственной поддержки. Фермер получил грант на развитие семейной животноводческой фермы. На средства гранта велись строительные работы. Оборудовать дворы по современной голландской технологии удалось за счет собственных средств.