Правительство Ленобласти предложило увеличить МРОТ на 456 рублей

22.06.2018 12:16

Правительство Ленинградской области внесло на рассмотрение трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений вопрос о повышении минимального размера оплаты труда. Сторонам предложено увеличить размер МРОТ на 4% с января 2019 года. В случае положительного решения минимальная заработная плата в Ленобласти составит 11 856 рублей.

Напомним, размер минимальной заработной платы в Ленинградской области на 2018 год составляет 11 400 рублей.