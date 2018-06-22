Правительство Ленобласти предложило увеличить МРОТ на 456 рублей
Правительство Ленинградской области внесло на рассмотрение трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений вопрос о повышении минимального размера оплаты труда. Сторонам предложено увеличить размер МРОТ на 4% с января 2019 года. В случае положительного решения минимальная заработная плата в Ленобласти составит 11 856 рублей.
Напомним, размер минимальной заработной платы в Ленинградской области на 2018 год составляет 11 400 рублей.
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