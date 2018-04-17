Кто получит знак «Сделано в Ленинградской области»?
Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности начал принимать заявки на право использования знака «Сделано в Ленинградской области».
Подать заявку на получение сертификата могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Ленобласти и осуществляющие производство товаров на ее территории.
Заявки будут приниматься до 31 октября 2018 года.
Компании, получившие сертификат, смогут использовать логотип «Сделано в Ленинградской области» при маркировке своих товаров и в рекламных объявлениях в течение трех лет.
Преимущество при предоставлении сертификатов будет отдано производителям высокотехнологичных товаров, импортозамещающей продукции, а также товарам, не имеющим аналогов.
Подробная информация об условиях конкурса размещена на сайте комитета.
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