ВИДЕО: первый на Балтике свободный порт появится в Выборгском районе

13.04.2018 10:29

Создание в Приморске так называемого "свободного порта" обсудили премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и губернатор региона Александр Дрозденко.

«В настоящее время мы приступаем к строительству крупного терминального комплекса в порту Приморск. Инфраструктура позволит обрабатывать там до 100 млн тонн грузов в год. Сегодня с председателем правительства Российской Федерации мы обсудили этот проект. Он сразу же дал поручение обеспечить новые портовые мощности железнодорожными и автомобильными подходами, а также электроэнергией. Также мы проговорили возможность создания здесь второго в России и первого на Балтике свободного порта», — отметил губернатор Александр Дрозденко по итогам встречи.

На сегодняшний день статусом "свободный порт" в России наделен только Владивосток.



Портовая зона предполагает особый режим таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования. Так как резиденты свободного порта пользуются налоговыми и иными преференциями, то на его территории опережающими темпами развивается обрабатывающее производство, создаются дополнительные рабочие места, формируются экспортные возможности.

Для справки: морской торговый порт Приморск — крупнейший российский нефтеналивной порт на Балтике, расположен на материковой части пролива Бьёркезунд Финского залива. Порт предназначен для обслуживания танкеров дедвейтом до 150 тысяч тонн. В Приморск могут заходить океанские суда. Грузооборот порта достигает 60 млн тонн в год.