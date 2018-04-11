С 1 июля изменятся тарифы на холодную воду и водоотведение
11.04.2018 17:20
Водоканал города Выборга информирует об изменении тарифов на питьевую воду и водоотведение в соответствии с приказами Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области.
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