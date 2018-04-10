Предприниматели смогут вернуть часть затрат на онлайн-кассу
С 1 июля 2018 года ИП, применяющие патентную систему налогообложения, должны будут использовать кассовые аппараты с функцией автоматической выгрузки данных в налоговый орган. Как сообщают в налоговой службе, каждый бизнесмен вправе получить налоговый вычет до 18 тысяч рублей не только за покупку аппарата, но и за расходы на программное обеспечение и услуги по его установке. Для этого нужно обратиться в налоговую инспекцию.
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