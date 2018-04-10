Выборгские рыболовы награждены почетной грамотой Президента России
Результаты работы выборгских рыболовов оценил глава государства. Почетной грамотой Президента России за успехи, достигнутые в рыболовстве, и многолетнюю добросовестную работу награжден заместитель генерального директора приморской компании «Петротрал» Юрий Мальгин. Награду вручил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на совещании с руководителями предприятий АПК.
На сегодняшний день Выборгский район является лидером в регионе по выращиванию и вылову товарной рыбы. В минувшем году улов в Балтийском море и внутренних водоемах составил 18 тысяч тонн.
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