06.04.2018 16:57

Правительство Ленобласти поддержало проекты по выращиванию гусей и разбивке фруктового сада.

Венгерская компания построит в Ломоносовском районе Ленобласти производственный комплекс по выращиванию и переработке гусей мясной и печеночной породы. Протокол о намерениях по реализации данного проекта подписан в Гатчине, в рамках совещания по итогам работы областного АПК. Предполагается создание не менее 300 рабочих мест.

На этом же совещании было подписано соглашение о взаимодействии с растениеводческим хозяйством «Брод», которое планирует выращивать фрукты и ягоды в промышленных масштабах. Проект предполагает разбивку сада площадью 300 гектаров, где на площади в 250 гектарах будут выращиваться яблони районированных сортов, на 20 гектарах — груши, сливы и вишни, на 30 гектарах ягоды (красная и чёрная смородина, крыжовник, земляника).

Инвестор планирует строительство базы для хранения и переработки плодовой продукции. При реализации проекта запланировано создание 30 рабочих мест.