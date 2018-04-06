Гусь с яблоками на столе у каждой семьи - реальная перспектива в 47 регионе
Правительство Ленобласти поддержало проекты по выращиванию гусей и разбивке фруктового сада.
Венгерская компания построит в Ломоносовском районе Ленобласти производственный комплекс по выращиванию и переработке гусей мясной и печеночной породы. Протокол о намерениях по реализации данного проекта подписан в Гатчине, в рамках совещания по итогам работы областного АПК. Предполагается создание не менее 300 рабочих мест.
На этом же совещании было подписано соглашение о взаимодействии с растениеводческим хозяйством «Брод», которое планирует выращивать фрукты и ягоды в промышленных масштабах. Проект предполагает разбивку сада площадью 300 гектаров, где на площади в 250 гектарах будут выращиваться яблони районированных сортов, на 20 гектарах — груши, сливы и вишни, на 30 гектарах ягоды (красная и чёрная смородина, крыжовник, земляника).
Инвестор планирует строительство базы для хранения и переработки плодовой продукции. При реализации проекта запланировано создание 30 рабочих мест.
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