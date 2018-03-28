Детсад и школу в Светогорске отремонтируют за счет International Paper
В 2018 году компания International Paper Россия направит 30 млн рублей на реализацию социальных проектов в Светогорске Выборгского района. На эти деньги будет проведен ремонт в детском саду № 2 и в дополнительном здании местной школы. Об этом сообщает пресс-служба компании. В здании детского сада будет проведена модернизация водопровода, канализации, произведена замена сантехнического оборудования. В школе обновят систему отопления.
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