Детсад и школу в Светогорске отремонтируют за счет International Paper

28.03.2018 16:12

В 2018 году компания International Paper Россия направит 30 млн рублей на реализацию социальных проектов в Светогорске Выборгского района. На эти деньги будет проведен ремонт в детском саду № 2 и в дополнительном здании местной школы. Об этом сообщает пресс-служба компании. В здании детского сада будет проведена модернизация водопровода, канализации, произведена замена сантехнического оборудования. В школе обновят систему отопления.