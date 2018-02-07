Выборг может стать центром ремесленной торговли Ленобласти

07.02.2018 10:46

Для продвижения изделий самобытных мастеров в правительстве 47 региона рассматривается вопрос об организации ежегодного фестиваля народных ремёсел и образования ремесленной слободы в каждом районе. Не исключено, что центром ремесленной торговли станет территория старого Выборга.

Кроме того, губернатор Александр Дрозденко поручил разработать меры поддержки производителей традиционных сувениров, чтобы они стали узнаваемыми в России и за ее пределами.

Для предпринимателей-ремесленников, зарегистрированных в регионе, в текущем году будут продлены «налоговые каникулы». При открытии фирмы по выпуску аутентичных сувениров они смогут получать до полумиллиона рублей на развитие и приобретение расходных материалов и инструментов.