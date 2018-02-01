8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

В России стартовала декларационная кампания

01.02.2018 12:21

Nalogovaya310317Декларационная кампания-2018 стартовала. Как сообщает «Российская газета», физические лица будут отчитываться о доходах по обновленной форме 3-НДФЛ. Она вступает в силу с 18 февраля, но подать декларацию за 2017 год можно и по старой форме.
Сдать документы необходимо до 3 мая, а оплатить налог - до 16 июля 2018 года, сообщает Федеральная налоговая служба. Декларировать доходы обязаны индивидуальные предприниматели, частнопрактикующие специалисты, а также граждане, получившие доходы от продажи имущества. Представить декларацию 3-НДФЛ также необходимо, если вы 2017 году получали дорогие подарки не от близких родственников, выиграли в лотерею, сдавали имущество в аренду или получали доход из зарубежных источников.

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Февраля 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Advertising

Loading...
Загрузка...
Google Analytics
Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2018
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»