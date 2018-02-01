В России стартовала декларационная кампания

01.02.2018 12:21

Декларационная кампания-2018 стартовала. Как сообщает «Российская газета», физические лица будут отчитываться о доходах по обновленной форме 3-НДФЛ. Она вступает в силу с 18 февраля, но подать декларацию за 2017 год можно и по старой форме.

Сдать документы необходимо до 3 мая, а оплатить налог - до 16 июля 2018 года, сообщает Федеральная налоговая служба. Декларировать доходы обязаны индивидуальные предприниматели, частнопрактикующие специалисты, а также граждане, получившие доходы от продажи имущества. Представить декларацию 3-НДФЛ также необходимо, если вы 2017 году получали дорогие подарки не от близких родственников, выиграли в лотерею, сдавали имущество в аренду или получали доход из зарубежных источников.