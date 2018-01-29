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На Выборгском судостроительном заводе заложили рыболовный траулер

29.01.2018 17:45

VSZ Trauler29011826 января 2018 года на Выборгском судостроительном заводе прошла торжественная церемония закладки рыболовного траулера, строящегося по заказу компании «Норд Пилигрим», сообщает пресс-служба ПАО "ВСЗ". В приветственной речи генеральный директор Выборгского судостроительного завода Александр Соловьёв сказал, что завод открывает "новую серию траулеров, предназначенных для освоения рыбных запасов Баренцева моря и развития Российской Федерации". Затем на секции была закреплена закладная доска. Траулер с ледовыми усилениями категории Ice3 и траловым комплексом последнего поколения предназначен для лова донных пород рыб. На борту размещается оборудование с планируемой производительностью вылова и круглосуточной заморозки до 100 тонн рыбы в сутки, а также комбинированные трюмы для морской продукции ёмкостью до 375 куб. м.

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