На Выборгском судостроительном заводе заложили рыболовный траулер
26 января 2018 года на Выборгском судостроительном заводе прошла торжественная церемония закладки рыболовного траулера, строящегося по заказу компании «Норд Пилигрим», сообщает пресс-служба ПАО "ВСЗ". В приветственной речи генеральный директор Выборгского судостроительного завода Александр Соловьёв сказал, что завод открывает "новую серию траулеров, предназначенных для освоения рыбных запасов Баренцева моря и развития Российской Федерации". Затем на секции была закреплена закладная доска. Траулер с ледовыми усилениями категории Ice3 и траловым комплексом последнего поколения предназначен для лова донных пород рыб. На борту размещается оборудование с планируемой производительностью вылова и круглосуточной заморозки до 100 тонн рыбы в сутки, а также комбинированные трюмы для морской продукции ёмкостью до 375 куб. м.
Более старые статьи:
Самые популярные статьи:
- В Выборгском районе установлен размер платы за наем жилых помещений
- В Лосево планируют производить качественную говядину
- Налоговые льготы для областных предпринимателей обсудили в правительстве
- В поселениях Выборгского района начался ремонт дорог
- Ленинградская область представлена на международном инвестиционном форуме «Сочи-2015»
Случайные материалы:
- На Форекс белорусам важны надёжность и гарантии
- СПК «Поляны» займется передвижной торговлей
- Бюджет Выборгского района вырос на 20% и позволил увеличить зарплату
- Деньги на содержание центра «Эрмитаж-Выборг» выделит областная казна
- Завод «Роквул-Север» отмечен дипломом за создание благоприятных условий труда