Жителям военных городков 47 региона разрешили оплатить жилищные квитанции в рассрочку

19.12.2017 14:31

Жители военных городков Ленобласти смогут оплатить жилищно-коммунальные услуги в рассрочку. Такое решение озвучили на совещании в штабе Западного военного округа, передает ЛОТ.

Напомним, в четверг в ходе пресс-конференции президента Владимиру Путину рассказали о ситуации в военных городках 47 региона. После этого проконтролировать решение проблемы распорядился Министр обороны Сергей Шойгу.

По словам командующего войсками ЗВО Андрея Картаполова, запредельные суммы в квитанциях за ноябрь и декабрь возникли из-за того, что летом потребители платили только за обслуживание жилья. В это время прежняя обслуживающая организация передавала дела новой. Коммунальные тарифы долго не могли утвердить. После их утверждения управляющая компания произвела доначисления. Крупные суммы жителям предложили выплачивать в рассрочку. Кроме того, как заявил первый заместитель исполнительного директора Главного управления жилищным фондом Валерий Абраменков, «принято решение - полностью, начиная с Каменки, приводить в порядок подъезды, менять окна, освещение, красить».