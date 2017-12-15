На Форекс белорусам важны надёжность и гарантии

15.12.2017 17:47

Татьяна Анишкевич – руководитель отдела по работе с клиентами партнера белорусской форекс-компании ТелетрейдБел, которая включена в реестр Национального банка Республики Беларусь.

Татьяна, Вы, как представитель компании-партнёра ТелетрейдБел, собираете отзывы клиентов о работе Форекс-компании. Какие преимущества ТелетрейдБел клиенты отмечают чаще всего?

Безусловно, основное, на что мы обращаем внимание в своей работе – это оценка клиентами услуг нашего партнера. И, пожалуй, первое, что отмечают клиенты при работе с ТелетрейдБел – это сервис, клиентская поддержка. Компания не бросает клиентов на произвол судьбы. Их всегда услышат и помогут.

Второе - условия работы. Это уже технический момент. Все прописано, нет недосказанности. Компания всегда информирует по всем вопросам, относящимся к торговле.

Однако самое главное преимущество – это то, что компания работает под строгим надзором регулятора – Национального банка Республики Беларусь. Это повышает доверие клиентов.

Если составить портрет клиента ТелетрейдБел, кто этот человек?

Прежде всего, нужно понимать, что трейдером и инвестором может быть практически любой совершеннолетний человек. Но есть ряд важных условий.

Трейдинг и инвестиции – это бизнес, особая форма занятости. И здесь необходимы стартовые вложения.

Затем готовность идти на риск ради прибыли, причем уровень риска всегда прямо пропорционален потенциальной прибыли.

Крайне важен личностный аспект. Успеха с большей вероятностью добьется тот, кто умеет быть логичным, последовательным в своих поступках. Это касается и эмоциональной сферы. Во время торговли нужно всегда сохранять холодный ум, не давать воли эмоциям. Это рассудочная деятельность, требующая концентрации внимания.

Если говорить о форматах работы с клиентами, что предлагает ТелетрейдБел?

На сайте компании есть много информации на этот счет. Это разнообразные клиентские мероприятия, на которые люди с удовольствием приходят.

Например, встречи с аналитиками ТелетрейдБел Жанной Кулаковой и Михаилом Грачёвым; с экспертами из России Марком Гойхманом, Александром Егоровым и Пётром Пушкарёвым.

Компания проводит обучающие мероприятия, тематические мастер-классы, посвященные актуальным вопросам: торговле валютными парами, использованию кросс-курсов и так далее. Открыта «Школа успешного инвестирования», занятия в которой также ориентированы на развитие практических навыков торговли.

Большой популярностью пользуются вебинары ТелетрейдБел. На них могут обсуждаться и темы инвестиций в золото, и способы безопасного использования банковских карт, и выбор валюты для долгосрочных сбережений.

Могу констатировать, что компания создала ту благоприятную среду, в которой клиентам комфортно общаться друг с другом, обмениваться знаниями, делиться опытом, обсуждать результаты торговли.

Какие финансовые инструменты предпочитают клиенты в Беларуси?

Конечно, наибольшим спросом среди трейдеров Беларуси пользуется торговля валютными парами. И самыми популярными среди них являются: британский фунт/доллар США, евро/доллар США, доллар США/японская иена.

На Ваш взгляд, в Беларуси что важнее для людей - расширенный пул возможностей для заработка или гарантии, предоставляемые регулируемой компанией?

Для белорусов, мне кажется, важнее все-таки надёжность компании. Вопрос о гарантиях, о защите личных средств – это первое, о чем спрашивают новые клиенты. И их можно понять. Есть те, кто выбирает высокорисковую и высокодоходную торговлю и биткоинами, и акциями у нерегулируемых компаний… Но для многих всё же важнее надёжность ТелетрейдБел, подтвержденная национальным регулятором.

В личной жизни самым важным для Вас является…

Самое важное – это взаимопонимание. У меня есть близкие люди, которые всегда поддерживают меня в трудную минуту. Это мой муж и моя мама. У нас полное взаимопонимание, и, если мне нужна помощь, я всегда могу с ними поделиться.

На Ваш взгляд, работая с ТелетрейдБел, можно реализовать свои мечты?

Безусловно. Я знаю немало людей, которые достигли успеха в компании. Это те, с кем я работаю уже давно, и те, кто пришёл еще задолго до меня. Мы все общаемся, дружим. ТелетрейдБел – это очень крупная компания для Беларуси. И я горжусь, что работаю именно с ТелетрейдБел.