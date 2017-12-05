В 2018 году Siemens запустит в Ленобласти производство турбинных лопаток
Немецкая компания Siemens намерена инвестировать 420 млн рублей в производство лопаток для газовых турбин на своей площадке в Ленинградской области. Об этом пишет eg.ru.
По словам президента Siemens в России Дитриха Меллера, компания планирует расширение. На заводе в Горелово начнется производство лопаток для горячей части газовых турбин. По его словам, это первое подобное производство на территории России. . В новом цехе будет организовано производство, а также ремонт и восстановление лопаток. Выпуск продукции может начаться уже в 2018 году
Завод «Сименс технологии газовых турбин» был открыт в Ленобласти в 2015 году. Завод является совместным предприятием Siemens AG (65%) и ОАО «Силовые машины» (35%).
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