ВИДЕО: в Выборгском районе начался выпуск безлактозного молока
27.11.2017 09:50
На молочном заводе группы компаний «Лосево» состоялся запуск производства безлактозного молока. На презентации побывала наша съемочная группа.
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