24.11.2017 14:09

Рафаэль Кинтана - менеджер по работе с клиентами ProfitWayMexico, входящей в ГК TeleTrade, - рассказывает о мексиканских трейдерах, финансовой грамотности и своём пути на рынке Форекс. Мы встретились с Рафаэлем в Москве в начале октября.

Насколько мне известно, Вы приехали в Россию для участия в подготовке международной рекламной кампании TeleTrade.

Можно сказать, что и так. Дело в том, что в TeleTrade большое внимание уделяют мотивации персонала. В этом году компания подготовила для нас настоящий сюрприз. Лучшие сотрудники в разных странах получили приглашение стать участниками международного конкурса MisterTeleTrade и MissTeleTrade. Те, кто прошел отборочный тур и стали победителями голосования, были выбраны в качестве рекламных лиц TeleTrade. И вот теперь мы все собрались здесь, в Москве. У нас уже прошел обучающий мастер-класс с педагогом по актерскому мастерству. Впереди у нас несколько съемочных дней. Предстоит интенсивная работа…

Ваши впечатления от Москвы…

Всё отлично! Впечатления превзошли все мои ожидания. Здесь вместе со мной мои коллеги из Польши, Казахстана, Чехии, Беларуси и других стран. Я оценил масштаб нашей компании.

Как построена работа TeleTrade в Мексике?

В Мексике TeleTrade представляет компания ProfitWayMexico. Важная составляющая нашей работы – общение с клиентами, их информирование, укрепление доверия. Для мексиканских инвесторов именно доверие к компании является ключевым фактором.

Портрет среднестатистического мексиканца, клиента TeleTrade. Что это за человек?

Это человек, ищущий новые источники дохода, новую сферу деятельности. Прежде чем инвестировать средства, он внимательно изучает компанию. Для него очень важно быть уверенным в чистоте и надежности бизнеса. Доверие клиента – награда для нас.

К сожалению, в Мексике нередки случаи мошенничества. Наши конкуренты используют агрессивную рекламу в СМИ, привлекают клиентов обещаниями легкого заработка. Но люди стремятся получить гарантии. И наша задача – показать им, что на нас можно рассчитывать.

Вы часто выступаете перед клиентами и рассказываете им, в частности, про биткоин. Какие, на Ваш взгляд, перспективы этой криптовалюты?

О биткоине есть разные мнения. Я считаю, что его стоимость ничем не обеспечена. Биткоин хорош для краткосрочных инвестиций. Если вы хотите рискнуть, заработать на спекуляциях, то пожалуйста. Однако я всегда обращаю внимание клиентов, что BTC нестабилен, и не рекомендую долгосрочные инвестиции в этот инструмент.

В Мексике есть государственное регулирование рынка Форекс?

Нет, в Мексике Форекс не регулируется государством; клиенты, ищущие дополнительных гарантий, обращаются к фондовым биржам в Мехико или в Чикаго. При этом брокеры стараются вызвать доверие клиентов, используя документы, выданные регуляторами США и Великобритании.

Как Вы оцениваете уровень финансовой грамотности населения в Мексике?

Очень небольшой процент имеет финансовое образование. В целом уровень финансовой грамотности, мягко говоря, не очень высокий. Информацию люди получают от банковских служащих, когда оформляют кредиты, займы. Кто-то занимается самообразованием, читает книги по финансовому рынку. Для многих именно в TeleTrade происходит первое знакомство с миром финансов.

Три самых популярных финансовых инструмента среди клиентов TeleTrade в Мексике?

EURUSD, USDMXN и USDJPY. Трейдеры в Мексике могли бы работать и с металлами, и с нефтью. У них есть достаточно информации, чтобы зарабатывать на этих инструментах. Но они предпочитают именно эти три.

Вы – практикующий трейдер, и у вас есть опыт. С чего начался Ваш путь на Форекс?

Вначале я работал с другим брокером. Получал недостоверную информацию. Были большие провалы, неудачи. Затем познакомился с TeleTrade. За один месяц мои результаты улучшились. Я вижу стабильный прогресс в торговле. Ведь основное – это стабильная прибыль.

В Мексике говорят так: «Успешный трейдер - это тот, кто зарабатывает хотя бы один доллар». Нет потерь – это уже успех. Слишком амбициозные люди пытаются побыстрее «разбогатеть», но вместо этого много теряют.

Я разработал курс по управлению активами и капиталом, который объясняет клиентам, как правильно распоряжаться личными средствами, чтобы минимизировать потери.

Пожалуйста, назовите главные плюсы TeleTrade.

Я работал в других компаниях и могу сказать о преимуществах TeleTrade.

Во-первых, это физические офисы, которыми зачастую не располагают другие брокеры. Клиенты могут прийти и поговорить с сотрудником компании, пройти обучение.

Во-вторых, у нас квалифицированный штат, наши сотрудники обладают необходимыми знаниями о рынке.

Наконец, у нас есть клиентская поддержка, консультации на всех этапах инвестирования от первого звонка до конечного результата. Мы не бросаем своих клиентов.

Представим себе, что не было бы финансовых рынков, не было бы TeleTrade, не было бы профессии трейдер. Кем бы Вы тогда были?

У меня есть высшее образование по управлению предприятием, и всю жизнь я занимаюсь продажами. Поэтому, в любом случае, я бы выбрал профессию, где необходимо общаться, проводить переговоры с клиентами. Это мне нравилось всегда.

Как ваша семья относится к тому, что вы занимаетесь трейдингом?

Моя семья понимает, что я предварительно перед каждым шагом провожу тщательный анализ, все взвешиваю, поэтому они меня поддерживают. К тому же они знают, что я работаю в TeleTrade, в большой международной компании, и одно это вселяет в них уверенность и доверие.