В СП «Смена» построят новый животноводческий комплекс

21.06.2017 10:39

В Выборгском районе появится ещё один скотный двор. Накануне на ферме «Пчёлино» (СП «Смена», Красносельское сельское поселение) заложили символический камень на месте строительства нового здания молочной фермы. Там возведут современный комплекс с автоматическим доильным залом, рассчитанный на 450 голов дойного стада и 550 телят. Первую очередь планируют сдать уже в этом году. Весь комплекс - в 2018-м.

Как отметил председатель регионального комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Сергей Яхнюк, в Ленобласти идет планомерная модернизация животноводческих хозяйств. Только в 2016 году в регионе реализовано 19 инвестиционных проектов по строительству новых и реконструкции действующих молочных ферм. Общий объем инвестиций составил более 20 млрд рублей.