В СП «Смена» построят новый животноводческий комплекс
В Выборгском районе появится ещё один скотный двор. Накануне на ферме «Пчёлино» (СП «Смена», Красносельское сельское поселение) заложили символический камень на месте строительства нового здания молочной фермы. Там возведут современный комплекс с автоматическим доильным залом, рассчитанный на 450 голов дойного стада и 550 телят. Первую очередь планируют сдать уже в этом году. Весь комплекс - в 2018-м.
Как отметил председатель регионального комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Сергей Яхнюк, в Ленобласти идет планомерная модернизация животноводческих хозяйств. Только в 2016 году в регионе реализовано 19 инвестиционных проектов по строительству новых и реконструкции действующих молочных ферм. Общий объем инвестиций составил более 20 млрд рублей.
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