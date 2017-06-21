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В СП «Смена» построят новый животноводческий комплекс

21.06.2017 10:39

Smena Kamen210617В Выборгском районе появится ещё один скотный двор. Накануне на ферме «Пчёлино» (СП «Смена», Красносельское сельское поселение) заложили символический камень на месте строительства нового здания молочной фермы. Там возведут современный комплекс с автоматическим доильным залом, рассчитанный на 450 голов дойного стада и 550 телят. Первую очередь планируют сдать уже в этом году. Весь комплекс - в 2018-м.
Как отметил председатель регионального комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Сергей Яхнюк, в Ленобласти идет планомерная модернизация животноводческих хозяйств. Только в 2016 году в регионе реализовано 19 инвестиционных проектов по строительству новых и реконструкции действующих молочных ферм. Общий объем инвестиций составил более 20 млрд рублей.

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