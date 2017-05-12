Фестиваль предпринимательства пройдёт в Выборге с 17 по 21 мая

12.05.2017 14:31

С 17 по 21 мая на Рыночной площади состоится традиционный фестиваль предпринимательства «Территория роста».

Церемония открытия начнётся в 14 часов 17 мая.

В течение всех фестивальных дней будет работать универсальная ярмарка «Средневековый город», участниками которой станут более 50 представителей малого и среднего бизнеса Выборгского района и других регионов России.

Ежедневно с 11:00 до 18:00 посетители ярмарки смогут приобрести как продовольственные, так и промышленные товары, сувениры.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдут презентации товаров и услуг, мастер-классы, дегустации.

Программа фестиваля предпринимательства «Территория роста»:

С 17 мая по 21 мая:

11:00 – 18:00 – ярмарка «Средневековый город»

11:15 – акция «Здоровый город» - общегородскую зарядку организуют инструкторы фитнес-клуба «Виктория».

17 мая в 14:00 – церемония открытия фестиваля. Выступление участников творческого объединения «ИVANNA»

19 мая в 17:30 - награждение победителей конкурса «Репортаж из Выборга». Выступление воспитанников Студии современного творчества «ИVANNA Studio»

20 мая в 15:00 - награждение победителей конкурса «Человек года-2016»

21 мая в 14:00 - открытые уроки по модельному шагу студии для детей и взрослых «Все впереди!». В 16:00 - открытые уроки по современным танцам студии «Все впереди!».

Источник: пресс-служба администрации МО «Выборгский район» ЛО