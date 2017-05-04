«Галс» выставлен на торги

04.05.2017 10:28

В Выборге на продажу выставили участок конструкторско-технологического бюро «Галс» с начальной стоимостью в 123,9 млн рублей. Об этом в Российском аукционном доме сообщили в среду, пишет abnews.ru. Торги пройдут 15 июня в рамках процедуры банкротства ЗАО «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Галс».

Площадь участка 1 га. Он находится на Физкультурной улице, 17.

В сообщении отмечается, что участок может быть использован для строительства многоквартирного жилого дома высотой до 9 этажей. В настоящее время на нем расположено пятиэтажное здание бизнес-центра класса «С» 1986 года постройки.