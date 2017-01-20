У областных многофункциональных центров появилась единая справочная служба

20.01.2017 12:10

Многоканальная телефонная линия (8-800-500-0047) работает для жителей Ленинградской области ежедневно с 9:00 до 21:00. Позвонив по этому номеру, можно уточнить график работы любого филиала или отдела МФЦ в районах области, узнать, какие документы понадобятся для оформления той или иной справки, а также записаться на прием к специалисту.

Дополнительную информацию об услугах, доступных в службе «единого окна» можно получить и на официальном сайте mfc47.ru.

Напомним, в Ленинградской области работает более 30 отделений службы в каждом районе. В Выборгском районе сегодня работают филиал областного центра в Выборге и отделы в Светогорске, Приморске и поселке Рощино.