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У областных многофункциональных центров появилась единая справочная служба

20.01.2017 12:10

Call CenterМногоканальная телефонная линия (8-800-500-0047) работает для жителей Ленинградской области ежедневно с 9:00 до 21:00. Позвонив по этому номеру, можно уточнить график работы любого филиала или отдела МФЦ в районах области, узнать, какие документы понадобятся для оформления той или иной справки, а также записаться на прием к специалисту.
Дополнительную информацию об услугах, доступных в службе «единого окна» можно получить и на официальном сайте mfc47.ru.
Напомним, в Ленинградской области работает более 30 отделений службы в каждом районе. В Выборгском районе сегодня работают филиал областного центра в Выборге и отделы в Светогорске, Приморске и поселке Рощино.

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