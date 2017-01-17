ВСЗ и Архангельский траловый флот подписали соглашение на расширение серии траулеров

17.01.2017 12:55

16 января 2017 года Выборгским судостроительным заводом и Архангельским траловым флотом принято решение об оптимизации параметров планируемых к постройке судов. Напомним, в ноябре 2016 года были подписаны судостроительные контракты на постройку четырех траулеров-процессоров нового поколения проекта ST 116 XL.

Как сообщает пресс-служба ПАО «ВСЗ», обновленный проект ST 118 будет иметь ледовый класс Ice3 с усилением корпуса до класса Arc4, что позволит судну увеличить эффективное время ведения промысла. На борту судна будет установлена автоматизированная фабрика для выпуска филе, рыбомучная установка, оборудование для производства рыбьего жира, консервная фабрика, судно также будет оснащено мощными грузовыми кранами, траловым комплексом последнего поколения и системой автоматической паллетировки продукции в трюме, что позволит минимизировать время на выгрузку уловов. Увеличение размеров положительно скажется на ёмкости грузовых трюмов, позволит предусмотреть дополнительное место на рыбоперерабатывающей фабрике, спроектировать более просторную жилую надстройку.

Кроме того, стороны подписали опционное соглашение о продлении серии запланированных к постройке судов проекта ST 118 и его модификаций под различные регионы использования до 8 -10 единиц. Высокая серийность при постройке судов одного проекта или его модификаций позволяет сторонам добиться существенной оптимизации стоимости и сроков постройки серийных судов за счет унификации оборудования, проектных решений, оптимизации трудоемкости верфи и субподрядчиков.

По словам гендиректора ПАО «ВСЗ» Александра Соловьева, подобный заказ дает ВСЗ возможность перейти от выпуска единичной продукции или мелких серий по 2-3 судна к настоящей работе над крупной серией высокотехнологичных судов, чего не было со времен Советского Союза…».