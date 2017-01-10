С 15 января подешевеет «Зелёная карта»

10.01.2017 16:05

Российский союз автостраховщиков снизил тарифы на «Зелёную карту». С 15 января страховка будет стоить на 5,5% меньше, чем в предыдущем месяце. Так, к примеру, «Зелёная карта» для легкового автомобиля обойдётся в 2 190 вместо 2 320 рублей, а на год – 19 900. Это на 1 170 рублей меньше, чем сейчас.