С 15 января подешевеет «Зелёная карта»
10.01.2017 16:05
Российский союз автостраховщиков снизил тарифы на «Зелёную карту». С 15 января страховка будет стоить на 5,5% меньше, чем в предыдущем месяце. Так, к примеру, «Зелёная карта» для легкового автомобиля обойдётся в 2 190 вместо 2 320 рублей, а на год – 19 900. Это на 1 170 рублей меньше, чем сейчас.
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