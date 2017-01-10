Россиян, не установивших счетчики на воду, «простимулируют» рублем

10.01.2017 11:26

На 50 % подорожали вода и свет для жителей России, до сих пор не установивших в квартирах приборы учета. Повышающий коэффициент к нормативу потребления с 1 января составляет 1,5. Это означает, что если в квартире нет счетчика на воду и электричество, тариф увеличится в полтора раза. Квитанции с возросшими суммами люди получат уже в конце месяца.