Россиян, не установивших счетчики на воду, «простимулируют» рублем
На 50 % подорожали вода и свет для жителей России, до сих пор не установивших в квартирах приборы учета. Повышающий коэффициент к нормативу потребления с 1 января составляет 1,5. Это означает, что если в квартире нет счетчика на воду и электричество, тариф увеличится в полтора раза. Квитанции с возросшими суммами люди получат уже в конце месяца.
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